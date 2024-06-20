ВОЗ: четыре вида продукции промышленных корпораций являются причиной смерти 19 млн человек в год

Доклад «Коммерческие детерминанты неинфекционных заболеваний в Европейском регионе ВОЗ» был представлен на однодневном мероприятии в Брюсселе, организованном Минздравом Бельгии. Авторы документа обратились к правительствам 53 государств-членов в Европейском регионе с призывом внедрить механизмы выявления конфликта интересов, а также разработать стратегию защиты госполитики от вмешательства промышленных лидеров рынка. Страны должны отчитаться о результатах работы на заседании высокого уровня ООН по неинфекционным заболеваниям (НИЗ) в сентябре 2025 года.

В докладе ВОЗ указано, что компании, занимающиеся выпуском табака, пищевых продуктов глубокой переработки, ископаемого топлива и алкоголя, прибегают к адресным маркетинговым стратегиям с целью максимального сбыта продукции, стимулирования потребления и увеличения прибыли, что в конечном итоге приводит к росту уровня заболеваемости раком, ССЗ, диабетом, хроническими респираторными патологиями. Кроме этого, корпорации, стремящиеся продать на рынке свою продукцию, препятствуют реализации мер профилактики, направленных на предупреждение перечисленных болезней.

Это происходит, например, путем противодействия принятию антитабачных мер, введению обязательной маркировки продуктов питания и алкогольной продукции и других нормативно-правовых актов, защищающих интересы общества, перекладывания вины за полученный вред на самих людей. Причина заключается в том, что эти четыре сектора промышленности сконцентрированы в руках нескольких влиятельных транснациональных корпораций, имеющих возможность не допускать принятия тех законов, которые могут повлиять на их прибыль, отметили авторы доклада. В то же время ресурсов правительств нескольких стран недостаточно для того, чтобы сдерживать и сокращать ущерб, наносимый деятельностью коммерческих организаций.

Также в докладе обозначено, что участие в формировании госполитики в поддержку собственной продукции и прибыли принимают и компании из фарммедпрома. Так, организации, выпускающие препараты и медизделия, могут ограничивать доступность лекарств для лечения рака путем несправедливого ценообразования, продвигать не основанные на доказательствах и неконтролируемые скрининговые обследования, распространять ложную информацию в СМИ и так далее.

Как отметили в ВОЗ, в течение длительного времени считалось, что «факторы риска в основном связаны с личным выбором человека», однако теперь «необходимо переосмыслить эту проблему как системный вызов» и принять меры, которые будут противодействовать формированию «среды гиперпотребления».

Помимо обозначения существующей проблемы, авторы доклада уделили внимание тем успехам, которых удалось достичь некоторым странам в сфере законотворчества. Так, в Эстонии коалиция стоматологов, медсестер и врачей поспособствовала законодательному закреплению налогообложения продажи сахаросодержащих напитков, в Кыргызстане общественные советы оказали содействие по внедрению мер по борьбе против табака, а в Словении гражданские объединения позволили обеспечить принятие антитабачного законодательства.

В начале июня 2024 года ВОЗ на голосовании со странами-участниками приняла перечень поправок в Международные медико-санитарные правила, регламентирующие порядок действий по защите и предотвращению международного распространения болезней. До этого, в мае, ВОЗ не приняла соглашение о пандемиях – странам-участникам не удалось согласовать документ из-за некоторых пунктов.