Чиновник хабаровского Минздрава уволен из-за срыва закупок инсулина

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что вопрос обеспечения инсулином пациентов с сахарным диабетом в регионе сдвинут с мертвой точки. По его словам, на 23 июня 10 наименований препаратов уже поступили в край. Всего же пока заключены контракты на поставку 13 лекарственных средств для диабетиков из 20 необходимых, всего это 46,4 тысячи упаковок. Он добавил, что виновные в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом уже уволены.

«Сейчас закупки проведены только на 65% от имеющейся потребности. Поэтому я поручил в течение недели обеспечить льготников этой категории необходимым инсулином за счет перераспределения остатков. Люди не могут ждать обещанных краевым Минздравом поставок, которые растянутся на два месяца», – сообщил он в своем официальном телеграм-канале.

«Виновные в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом уже уволены. Впредь такая ситуация не должна повториться», – подчеркнул чиновник.