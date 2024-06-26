Чиновник хабаровского Минздрава уволен из-за срыва закупок инсулина

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что вопрос обеспечения инсулином пациентов с сахарным диабетом в регионе сдвинут с мертвой точки. По его словам, на 23 июня 10 наименований препаратов уже поступили в край. Всего же пока заключены контракты на поставку 13 лекарственных средств для диабетиков из 20 необходимых, всего это 46,4 тысячи упаковок. Он добавил, что виновные в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом уже уволены.
«Сейчас закупки проведены только на 65% от имеющейся потребности. Поэтому я поручил в течение недели обеспечить льготников этой категории необходимым инсулином за счет перераспределения остатков. Люди не могут ждать обещанных краевым Минздравом поставок, которые растянутся на два месяца», – сообщил он в своем официальном телеграм-канале.
«Виновные в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом уже уволены. Впредь такая ситуация не должна повториться», – подчеркнул чиновник.
«И еще – неправильно, когда людям приходится постоянно обивать пороги врачебных кабинетов, чтобы получить нужный рецепт. Требую до 1 сентября обеспечить всех больных положенными им лекарствами. Ситуацию держу на контроле», – написал Демешин.
В регионе есть проблема с обеспечением лекарствами льготников. Вопрос в том числе поднимался на встрече Демешина с журналистами в июне, тогда сообщалось о сложностях с получением препаратов, речь шла об инсулине и о лекарствах, необходимых при красной волчанке.