«Промомед» начал выпуск противоопухолевого препарата «Нилотиниб»

На заводе «Биохимик» группы «Промомед» выпущена первая промышленная серия субстанции для противоопухолевого препарата «Нилотиниб». Препарат на основе данной субстанции используется для лечения рака крови, при котором в организме вырабатывается чрезмерное количество аномальных лейкоцитов, – он препятствует их выработке. Об этом GxP News рассказали в пресс-службе компании.
Оригинальный препарат имеет высокую стоимость, кроме того, из-за политики компании-оригинатора (Novartis) он не поставляется в новые регионы России. «Компания-оригинатор имеет патент на молекулу нилотиниба в виде длинного перечня солей. Такой вариант патента делает невозможным выпуск дженериковых вариантов», – уточняется в сообщении.
Чтобы повысить доступность такой таргетной терапии для больных раком крови, специалисты R&D-центра группы «Промомед» модифицировали действующее вещество, при этом сохранив его фармакологическую активность. Технология синтеза собственной субстанции была разработана в лаборатории, а затем внедрена на новом участке по производству онкологических субстанций завода «Биохимик».
«Фармакологическая активность вновь разработанной и синтезированной в цехе субстанции была доказана в исследованиях биоэквивалентности. Таким образом, „Промомед“ готов выпустить на рынок эффективный противоопухолевый лекарственный препарат, при этом не нарушив исключительных прав зарубежной компании», – заявили в пресс-службе.
Препарат будет выпускаться в форме капсул дозировкой 150 и 200 мг, что соответствует требуемым схемам приема. «Нилотиниб» входит в перечень ЖНВЛП.