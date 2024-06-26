Alfasigma получила сертификат «Лучшая в сфере медиакоммуникаций»

BIC анализирует воздействие корпоративных коммуникаций, ясность и качество контента, а также доступность и полноту информации. Высокое признание отражает способность Alfasigma эффективно передавать ключевые сообщения об инвестициях в процесс трансформации, роста и позиционирование на международном рынке.

Принцип открытости и прозрачности в общении с людьми является неотъемлемой частью бизнеса Alfasigma. Такое мировоззрение открывает новые возможности для формирования глобального благополучия общества не только в сфере здравоохранения, но и в других аспектах социальной жизни.

В России компания ведет свои блоги в Telegram, VK и YouTube. В них публикуются как корпоративные новости, так и серьезные темы в области гастроэнтерологии и здоровья сосудов.

Telegram: https://t.me/alfasigmarus

VK: https://vk.com/alfasigmarus

YouTube: https://www.youtube.com/@AlfasigmaRus

Фото: «Альфасигма Рус»



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