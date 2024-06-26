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Alfasigma получила сертификат «Лучшая в сфере медиакоммуникаций»

Итальянская фармацевтическая компания Alfasigma стала обладателем сертификата BIC (Best in Media Communication). Это признание следует за строгим аудитом, основанным на научных и объективных критериях, оценке репутации и опросах СМИ.

BIC анализирует воздействие корпоративных коммуникаций, ясность и качество контента, а также доступность и полноту информации. Высокое признание отражает  способность Alfasigma эффективно передавать ключевые сообщения об инвестициях в процесс трансформации, роста и позиционирование на международном рынке.

Принцип открытости и прозрачности в общении с людьми является неотъемлемой частью бизнеса Alfasigma. Такое мировоззрение открывает новые возможности для формирования глобального благополучия общества  не только в сфере здравоохранения, но и в других аспектах социальной жизни.

В России компания ведет свои блоги в Telegram, VK и YouTube. В них публикуются как корпоративные новости, так и серьезные темы в области гастроэнтерологии и здоровья сосудов.

Telegram: https://t.me/alfasigmarus
VK: https://vk.com/alfasigmarus
YouTube: https://www.youtube.com/@AlfasigmaRus
Фото: «Альфасигма Рус»

vademec

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24 июня, 2024 | Просмотров: 72