Итальянская Bio Medical Healthcare выплатит «Гротекс» 110 тысяч евро долга за поставку продукции

Итальянская фармкомпания Bio Medical Healthcare по решению суда выплатит российской «Гротекс» (выпускает продукцию под брендом Solopharm) долг 110 тысяч евро по оплате договоров на поставку продукции. Одно соглашение на 44 тысячи евро было заключено в августе 2021 года, второе – на 64,8 тысячи евро – в феврале 2022 года.
«Гротекс» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе 2024 года и потребовал взыскать с иностранной компании 108 тысяч евро основного долга и 2 тысячи евро процентов за пользование чужими денежными средствами (в общей сложности 6,6 млн рублей по текущему курсу).
Суд постановил, что «Гротекс» выполнил условия договора и поставил продукцию в Италию, однако Bio Medical Healthcare не оплатила ее. О какой именно продукции идет речь, в материалах разбирательства не уточняется, но указано, что по условиям контракта компания должна была поставить «лекарственные препараты и/или медицинские изделия и/или биологически активные добавки». В «Гротекс» не стали комментировать ситуацию.
Фармкомпания «Гротекс» основана в феврале 2010 года в Санкт-Петербурге Олегом Жеребцовым. На данный момент она занимается производством препаратов под брендом Solopharm. Более 97% компании принадлежит кипрской Nelovia. В 2014 году «Гротекс» выпустила первую серию инфузионных растворов на собственном заводе, возводимом в 2011–2013 годах. В апреле 2022 года производитель запустил завод по выпуску твердых лекарственных форм, также фармпроизводитель выпускает БАДы. С июня 2023 года компания строит завод по производству гормональных препаратов за 9,5 млрд рублей.
Сейчас в портфеле «Гротекс» имеется 250 препаратов по различным терапевтическим направлениям, еще 43 лекарства и медизделия находятся на стадии регистрации. В июне 2023 года в «Гротекс» сменился гендиректор. Место Олега Жеребцова, занимавшего эту должность с декабря 2012 года, занял Павел Семьянов. Кроме того, в июне 2024 года компанию покинул ее коммерческий директор Сергей Трифонов.
Итальянская Biomedical Healthcare Srl основана в Турине в 2020 году. Она занимается изучением и исследованием медицинской продукции на местном и зарубежном рынках.
Источник: Картотека арбитражных дел
Фото: solopharm.com/about