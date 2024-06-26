Итальянская Bio Medical Healthcare выплатит «Гротекс» 110 тысяч евро долга за поставку продукции

«Гротекс» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе 2024 года и потребовал взыскать с иностранной компании 108 тысяч евро основного долга и 2 тысячи евро процентов за пользование чужими денежными средствами (в общей сложности 6,6 млн рублей по текущему курсу).

Суд постановил, что «Гротекс» выполнил условия договора и поставил продукцию в Италию, однако Bio Medical Healthcare не оплатила ее. О какой именно продукции идет речь, в материалах разбирательства не уточняется, но указано, что по условиям контракта компания должна была поставить «лекарственные препараты и/или медицинские изделия и/или биологически активные добавки». В «Гротекс» не стали комментировать ситуацию.

Фармкомпания «Гротекс» основана в феврале 2010 года в Санкт-Петербурге Олегом Жеребцовым. На данный момент она занимается производством препаратов под брендом Solopharm. Более 97% компании принадлежит кипрской Nelovia. В 2014 году «Гротекс» выпустила первую серию инфузионных растворов на собственном заводе, возводимом в 2011–2013 годах. В апреле 2022 года производитель запустил завод по выпуску твердых лекарственных форм, также фармпроизводитель выпускает БАДы. С июня 2023 года компания строит завод по производству гормональных препаратов за 9,5 млрд рублей.

Сейчас в портфеле «Гротекс» имеется 250 препаратов по различным терапевтическим направлениям, еще 43 лекарства и медизделия находятся на стадии регистрации. В июне 2023 года в «Гротекс» сменился гендиректор. Место Олега Жеребцова, занимавшего эту должность с декабря 2012 года, занял Павел Семьянов. Кроме того, в июне 2024 года компанию покинул ее коммерческий директор Сергей Трифонов.

Итальянская Biomedical Healthcare Srl основана в Турине в 2020 году. Она занимается изучением и исследованием медицинской продукции на местном и зарубежном рынках.