Novo Nordisk получила одобрение на продажу Wegovy в Китае

Китайские регуляторы одобрили препарат от ожирения Wegovy (семаглутид) компании Novo Nordisk для применения на втором по величине рынке в мире. Препарат будет изначально выписываться пациентам с индексом массы тела (ИМТ) больше 30 кг/м2 и как минимум одним сопутствующим заболеванием, связанным с ожирением.

Китайский регулятор одобрил препарат от ожирения Wegovy (семаглутид) компании Novo Nordisk. Об этом говорится в пресс-релизе датского производителя.

Китайский рынок — второй по величине в мире после США. Препарат будет изначально выписываться пациентам с ИМТ больше 30 кг/м2 и как минимум одним сопутствующим заболеванием, связанным с ожирением, сообщила компания.

В 2026 году истекает срок действия патента на семаглутид, действующее вещество Wegovy, в КНР. Китайский регулятор одобрил его под торговой маркой «Оземпик» в качестве средства от диабета второго типа в 2021 году. По данным Novo Nordisk, в прошлом году продажи противодиабетического лекарства в Китае, включая Гонконг и Тайвань, выросли в два раза, составив 4,8 млрд датских крон (около 698 млн долл.).