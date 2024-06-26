Евросоюз ввел санкции в отношении интеллектуальной собственности

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций ввел запрет на прием заявок и регистрацию прав интеллектуальной собственности от российских граждан и компаний. По словам экспертов, ограничения могут сказаться на производителях медизделий и товаров двойного назначения, однако их легко можно будет обойти посредством патентования через подконтрольные компании в незатронутых санкциями юрисдикциях.

Евросоюз ввел запрет на прием заявок и регистрацию прав интеллектуальной собственности (ИС) от российских граждан и компаний. Ограничения вошли в 14-й пакет санкций. Речь идет о товарных знаках, патентах, промышленных образцах, полезных моделях (малые изобретения), наименованиях места происхождения товара и географических указаниях.

Согласно документам ЕС, причиной для введений санкций стали действия правительства России и судов, которые «незаконно лишали владельцев прав интеллектуальной собственности ЕС их защиты».

Совместная заявка на регистрацию права ИС будет отклонена, если будет подана при участии российского гражданина или юрлица. Оспорить непринятие такой заявки будет невозможно. Работающие в Евросоюзе компании также должны будут включать в соглашения с партнерами в «третьих странах» запрет на использование прав ИС коммерческих тайн или информации, защищенных правами ИС или охраняемых как передаваемая коммерческая тайна. Такая мера связана с вероятностью экспорта или продажи в Россию «товаров высокого приоритета». Ограничение не коснется договоров, заключенных до 25 июня, в случае если в соглашении записан запрет на использование прав ИС.

Как рассказала «ФВ» старший юрист юридической фирмы Liding Юлия Кузьменко, потенциальное влияние ограничений 14-го пакета может сказаться на производителях медизделий и товаров двойного назначения, поскольку Регламент устанавливает ограничения в части использования прав на ИС, которые связаны с общими высокоприоритетными товарами, подлежащими продаже, поставке или экспорту в Россию или для использования в России.

«Помимо оговорок в ВЭД контрактах, ЕС-компании, вероятно, будут организовывать процедуру DD для выявления операций или использование прав на ИС, связанных с высокоприоритетными товарами, список которых установлен регламентом. Существующие зарегистрированные права на интеллектуальную собственность не будут аннулированы», — поделилась Кузьменко.

По ее словам, россияне по-прежнему смогут использовать технические задания и патенты в Евросоюзе, однако без должной степени защиты от действий или потенциального использования со стороны ЕС-компаний.

Как сообщил «ФВ» патентный поверенный Алексей Михайлов, вероятнее всего, никаких симметричных санкций в отношении европейских компаний не последует.

«Судя по действиям государственных органов в отношении параллельного импорта и крайне осторожному подходу в отношении фармацевтических патентов, реакция России на эти рестрикции будет весьма мягкой, если вообще последует», — поделился Михайлов.

Он также отметил, что указанные санкционные ограничения довольно легко обходятся посредством патентования через подконтрольные компании в незатронутых санкциями юрисдикциях. Из-за этого симметричные контрсанкции будут не особенно эффективны, так как более или менее крупные фармацевтические компании обычно представляют собой конгломераты множества юридических лиц в самых разных юрисдикциях.

«В этой связи санкции лишь дополнительно увеличат издержки, не более того», — заключил Михайлов.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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