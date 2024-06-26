В Югре испытали беспилотники для доставки лекарств

В Югре провели испытания беспилотников для доставки лекарств в места со сложной транспортной доступностью. Дрон успешно доставил препараты в деревню быстрее, чем это удалось бы сделать водным транспортом. Местный депздрав подготовит предложения о возможном применении беспилотных авиационных систем с учетом региональных особенностей.

В Ханты-Мансийском автономном округе прошли испытания беспилотных воздушных судов для поиска людей, оценки состояния пострадавших, транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий, а также трансляции с места предполагаемой чрезвычайной ситуации. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, работами управлял логистический оператор компании нефтегазового сектора.

Тестовый полет для доставки лекарств выполнили в деревню Нялино, которая находится в 65 км от Ханты-Мансийска. В ней проживает чуть больше 600 человек. Беспилотник успешно преодолел этот путь за 40 минут, в то время как водным транспортом дорога заняла бы 2,5 часа.

«Проведение подобных комплексных испытаний позволит выявить и передать в профильные ведомства наши предложения по совершенствованию использования беспилотников на примере региона со сложной транспортной доступностью», — поделился директор регионального Центра медицины катастроф Василий Костин.

Департамент здравоохранения Югры по итогам проведенного комплексного тестирования подготовит предложения о возможном применении беспилотных авиационных систем с учетом региональных особенностей.

Ранее эксперименты по доставке лекарств при помощи беспилотного аппарата провели в Сахалинской области и в Бурятии. На Сахалине груз преодолел по воздуху 45 км, а в Бурятии — более 200 км.

В апреле глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о начале разработки регламентов для использования беспилотников в целях доставки препаратов и анализов, а также при оказании помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

Фото: пресс-служба Минздрава России

Дина Коблова

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