Sanofi и Biovac построят в Африке первый завод по выпуску инактивированной вакцины от полиомиелита

Компании Sanofi и Biovac объявили о партнерстве с целью создания первого в Африке предприятия по производству инактивированной вакцины против полиомиелита, что, как ожидается, станет значительным шагом на пути к региональной самообеспеченности вакцинами. Данное сотрудничество соответствует цели Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) по производству 60% вакцин на местном уровне к 2040 году.

«В течение 40 лет Sanofi поставляла миллиарды доз вакцины против полиомиелита по всему миру, помогая миру приблизиться к искоренению полиомиелита. Но из-за пандемии COVID-19 многие плановые программы вакцинации детей были остановлены или нарушены. Наверстывание упущенного станет ключом к предотвращению роста числа случаев заболевания во многих странах мира, и партнерство Sanofi с Biovac является шагом в этом направлении», – прокомментировал информацию о соглашении исполнительный вице-президент Sanofi Vaccines Томас Триомф.

Компания Biovac была основана в 2003 году при поддержке правительства ЮАР, она занимается разработкой и производством вакцин. Согласно условиям договора между компаниями, Sanofi будет производить препарат оптом, а Biovac, имеющая регистрационное удостоверение, будет управлять разработкой рецептуры на поздней стадии, розливом, упаковкой и распространением.

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, поражающее в основном детей младше пяти лет. Оно может привести к лихорадке, болям в мышцах, скованности движений, болям в конечностях. Напомним: в прошлом году на российском рынке появилась первая отечественная инактивированная вакцина от полиомиелита. Ее разработка велась с 2017 года.

gxpnews