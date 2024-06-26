Гуселькумаб от J&J могут одобрить для лечения болезни Крона

Компания Johnson & Johnson (J&J) подала дополнительную заявку на получение разрешения FDA на применение препарата «Тремфея» (гуселькумаб) в качестве средства для лечения болезни Крона. Сейчас это лекарство в основном применяется при терапии бляшечного псориаза средней и тяжелой степени.

В качестве доказательства эффективности средства J&J предоставила данные испытаний, в ходе которых гуселькумаб сравнивали с устекинумабом («Стелара»). Препарат «Тремфея» доказал свое превосходство: значительное количество пациентов достигли клинической ремиссии, подтвержденной эндоскопическим путем.

Гуселькумаб является полностью человеческим моноклональным антителом, обладает низкой иммуногенностью и благоприятным профилем безопасности. Препарат воздействует на IL-23 – цитокин, который, как известно, является причиной иммуноопосредованных заболеваний, таких как болезнь Крона. В России «Тремфея» числится в перечне ЖНВЛП. Аналогов нет.

gxpnews