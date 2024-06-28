Минздрав одобрил новый препарат от пароксизмальной ночной гемоглобинурии

Компания Alexion (входит в группу AstraZeneca) зарегистрировала в России препарат с МНН даникопан от орфанного заболевания. Он используется в качестве дополнительной терапии у пациентов с пароксизмальной ночной гемоглобинурией.

Минздрав выдал регистрационное удостоверение на препарат «Апварди» (МНН даникопан). Он выпускается в форме таблеток в дозировке 50 мг и 100 мг. РУ принадлежит компании «Алексион Юроп САС».

Alexion специализируется на разработке препаратов для редких заболеваний. Она разработала два препарата, которые используются для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии, экулизумаб и равулизумаб. Первый производитель в Россию не поставляет. Второй препарат зарегистрирован в 2023 году.