RNC Rharma опубликовала рейтинг лекарств с максимальным ростом представленности в аптеках

Аналитики RNC Rharma опубликовали рейтинг лекарств с максимальным ростом представленности в российских аптеках в январе—мае 2024 года. За этот период в обращении находилось почти 8,4 тыс. торговых марок, но только 6,6% из них присутствуют в ассортименте более половины аптек страны.

С января по май 2024 года на розничном рынке в обращении находилось почти 8,4 тыс. торговых марок разных производителей (включая небрендированные продукты разных производителей), сообщили аналитики RNC Rharma. При этом только 553 (6,6%) из этих брендов присутствуют в ассортименте более половины аптек страны (индекс дистрибуции более 50%*).

Эксперты отдельно рассматривают бренды, представленность которых в анализируемый период выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Таких лекарств на розничном рынке было всего около 22% от общего количества. При этом примерно 200 торговых марок в анализируемом периоде увеличили свое присутствие более чем на 5 процентных единиц, и только девять из них более чем на 20 единиц. При этом индекс дистрибуции хорошо представленных препаратов, которые лидируют на рынке по этому показателю, остается практически неизменным.

Среди лидирующих продуктов по росту индекса дистрибуции фигурируют торговые марки, поставки которых ранее были временно приостановлены или которые сталкивались с перебоями в отгрузках. Подобные проблемы наблюдались у пробиотика «Хилак Форте» от Teva и антидепрессанта «Золофт» от Viatris. В начале 2023 года бренд «Хилак Форте» продавался всего лишь в 8,1% аптек страны. Спустя год, когда доступность препарата восстановилась, индекс дистрибуции резко вырос до 77,3%. Поставки антидепрессанта «Золофт» в Россию также были временно приостановлены в октябре 2022 года и возобновлены только во второй половине 2023 года. Из-за этого индекс дистрибуции препарата упал в первые пять месяцев прошлого года до 1,1%, а в январе—мае 2024 года «Золофт» уже можно было обнаружить в 44,1% аптек.

В ТОР15 аналитики отмечают еще несколько подобных примеров. Например, средство от кашля «Проспан» и антибиотик «Панклав». Торговая марка «Проспан», по данным Росздравнадзора, со второй половины 2020 года по апрель 2023 года вовсе не поступала в обращение.