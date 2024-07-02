Обязательная маркировка медицинских перчаток начнется в 2025 году

С 1 марта 2025 года в России вводится обязательная маркировка медицинских перчаток. Изначально Минпромторг предлагал маркировать этот вид медизделий еще с 1 марта 2024 года.

Обязательная маркировка медицинских перчаток начнется с 1 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ — оператор государственной системы маркировки «Честный знак». Постановление № 860 от 26.06.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Изначально Минпромторг предлагал наносить средства идентификации на медицинские перчатки еще с 1 марта 2024 года. Тогда в пресс-службе министерства заявили, что о включении этого вида медизделий попросили сами участники рынка. Причинами этого называли большую долю контрафактной продукции на рынке и потерю рынка сбыта поставщиками из-за недобросовестных «переупаковщиков».

«Не раз сталкивались с подделками продукции завода и демпингом цен из-за недобросовестных участников. По нашим оценкам, объем нелегального оборота медицинских перчаток может достигать 40%, а в денежном выражении только по госконтрактам — более 10 млрд», — приводит слова исполнительного директора Самарского завода медицинских изделий Вячеслава Егупова пресс-служба ЦРПТ.

Это седьмой тип медизделий, включенных в СМДЛП. Коды уже наносятся на рециркуляторы, ортопедическую обувь, слуховые аппараты, томографы, коронарные стенты, санитарно-гигиенические изделия.

Фото: 123rf.com

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