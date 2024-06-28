ДЗМ утвердил критерии проведения выездных обследований для контроля цен ЖНВЛП

Департамент утвердил два критерия. В план выездных мероприятий будут вносить организации, в которых выявлены факты нарушения требований к установлению цен на препараты из перечня ЖНВЛП за последний год, а также аптеки, чьи покупатели неоднократно направляли регулятору жалобы о ценах в течение последнего года.

В постановлении Правительства РФ от марта 2022 года №336 «Об особенностях организации и осуществления госконтроля, муниципального контроля» указано, что план проведения выездных обследований формируется региональными органами в сфере охраны здоровья ежеквартально, но не позднее 15-го числа месяца, предшествующего планируемому кварталу.

По данным ДЗМ, в 2023 году проведено 50 тематических выездных обследований на 69 объектах. Нарушения ценообразования обнаружились по результатам 28 инспекций. Также в отчете ведомства указано, что в 2023 году ДЗМ получил 161 обращение по вопросам применения цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, обоснованными из них были признаны 28 единиц. На их основе проведено четыре выездных обследования.

В мае 2024 года ДЗМ скорректировал руководство по соблюдению требований при осуществлении регионального госконтроля за ценами на лекарства из перечня ЖНВЛП. В частности, ведомство скорректировало собственные полномочия в тематической отрасли права и учредило новое контрольное мероприятие – мониторинговую закупку.