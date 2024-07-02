Cassava Sciences проводит внутреннее расследование после обвинений в фальсификации данных исследований ЛП от болезни Альцгеймера

Профессору медицины Городского колледжа Нью-Йорка Хоау-Яну Вангу предъявлены обвинения в мошенничестве, пишет агентство Reuters. Ученый подозревается в подделке данных исследований препарата simufilam, предназначенного для лечения болезни Альцгеймера, с целью получения грантов на сумму $16 млн от Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Ванг фальсифицировал данные, чтобы представлять simufilam как инновационное лекарственное средство. Препарат, разработанный Cassava Sciences, в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. Статьи Ванга об исследованиях неоднократно подвергались критике за недобросовестную научную практику, и несколько научных журналов отозвали его публикации.

Компания Cassava Sciences объявила о создании внутренней комиссии для оценки новых расследований, проводимых регулирующими органами США. Комитет из независимых директоров будет оценивать информацию, содержащуюся в обвинительном заключении против Ванга, и контролировать раскрытие информации в документах, поданных в SEC. Cassava Sciences также сотрудничает с Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам по вопросам расследования. Компания заявила, что прекратила консультационные отношения с Вангом до предъявления ему обвинений, подчеркнув, что он не участвовал в текущих судебных процессах на поздней стадии исследований.

Если Ванга признают виновным, ему грозит до 55 лет тюремного заключения. Cassava Sciences отрицает какие-либо правонарушения, обвиняя во всем инвесторов, играющих на понижение акций компании. Акции Cassava Sciences упали более чем на 43% после объявления о расследованиях. Аналитик HC Wainwright Вернон Бернардино считает, что обвинения против Ванга могут стать серьезной долгосрочной проблемой для роста акций Cassava Sciences. В ноябре 2021 года SEC начала расследование в отношении данных ранних и средних стадий исследований simufilam.

Разработка инновационного препарата от болезни Альцгеймера является крайне амбициозной задачей, которая может стоить компаниям огромных репутационных потерь. Самый печально известный случай с выводом на рынок ЛП Aduhelm производства Biogen. К тому же Министерство юстиции США еще в 2022 году заподозрило Cassava Sciences в манипулировании результатами исследований их экспериментального препарата Simufilam для лечения БА и введении в заблуждение инвесторов. Cassava Sciences все обвинения отрицала.

gxpnews