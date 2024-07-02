ЛП компании Idorsia получил одобрение в Европе для лечения резистентной гипертонии

Швейцарская компания Idorsia объявила о получении одобрения Европейской комиссии на препарат JERAYGO (aprocitentan). Новый пероральный антигипертензивный препарат стал первым и единственным антагонистом рецепторов эндотелина (ERA) для лечения резистентной гипертонии у взрослых пациентов, принимающих как минимум три других антигипертензивных средства. Idorsia также планирует подать заявки на одобрение JERAYGO в Великобритании, Канаде и Швейцарии, чтобы расширить доступ к ЛП.

Андре Мюллер, генеральный директор Idorsia, прокомментировал: «С aprocitentan у нас есть в значительной степени необремененный актив, одобренный в США и Европе. Мы продолжаем тщательно оценивать все наши варианты финансирования, включая потенциальное сотрудничество для коммерциализации апроцитентана, одновременно готовясь сделать апроцитентан доступным на этих двух ключевых рынках».

ЛП является первым инновационным антигипертензивным препаратом за последние 40 лет. Рекомендуемая доза препарата составляет 12,5 мг перорально один раз в день, с возможностью увеличения до 25 мг для более строгого контроля артериального давления.

Эффективность aprocitentan была оценена в исследовании PRECISION третьей фазы, которое показало значительное снижение артериального давления у пациентов с резистентной гипертонией. Исследование включало 730 пациентов, получавших ЛП или плацебо в течение различных периодов времени. Результаты показали стабильное снижение артериального давления как на четвертой, так и на 40-й неделе лечения.

Основные побочные эффекты включали отеки и снижение уровня гемоглобина. Препарат противопоказан беременным, кормящим женщинам и женщинам детородного возраста, не использующим надежные методы контрацепции, а также пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что заявка на получение регистрационного удостоверения компании AstraZeneca на ЛП Sipavibart была принята Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) в соответствии с ускоренной процедурой оценки для предотвращения COVID-19 у пациентов с ослабленным иммунитетом.

gxpnews