Сергей Мещан: «Наши онлайн-продажи превзошли выдачу заказов Аптеки.ру»

Рынок онлайн-продаж продолжает расти: в зависимости от региона присутствия он составляет от 12 до 25% от общего оборота сети, рассказали «ФВ» опрошенные руководители и топ-менеджеры аптечных сетей. Они делают упор на развитие собственных ресурсов, поскольку именно они приносят пока больше трафика и приверженности клиентов.

Сотрудничество с маркетплейсами пока не носит массового характера: фармрозница ссылается на высокие тарифы партнеров и непрозрачные условия доставки и хранения товара. Однако многие сети используют все площадки, чтобы повысить интернет-продажи. Основным каналом онлайн-продаж для аптечных сетей остаются собственные ресурсы — сайты и мобильные приложения. Владелец «Апреля» Вадим Анисимов отмечает, что большая часть бронирования и заказа товаров — 88% — проходит через мобильное приложение.

Товарооборот через мобильное приложение в компании составляет более 3 млрд руб. в месяц — это около 22% от общего товарооборота. «Доля растет и в течение 3—5 лет достигнет 70%», — отмечает Анисимов.

Изменения пользовательского пути способствуют трансформации фармацевтического ритейла, подтверждает коммерческий директор аптечной сети «Ригла» Илья Николаев. «Сегодня все чаще новые клиенты сначала коммуницируют с брендом онлайн и только потом приходят в офлайн, — говорит он. — Клиент приходит к нам из онлайна разными путями, поэтому важно быть с ним на всех «точках входа». У каждого формата аптечной сети «Ригла» есть собственные интернет-ресурсы и мобильные приложения».

«Аптечная сеть 36,6» использует собственный сайт для онлайн-продаж. Кроме того, остатки в ближайших аптеках можно увидеть через сервисы Яндекс, Delivery и СберМегаМаркет. Общий объем продаж сети через онлайн-площадки составляет по итогам первого квартала 2024 года 22% от общего объема продаж. «Наши основные локации — Москва и Санкт-Петербург. В этих регионах e—com развивается динамично, и здесь объем онлайн-рынка в 30% — это перспектива одного-двух лет», — говорит директор по омниканальным продажам компании Лариса Романовская.

Основным каналом интернет-продаж межрегиональной сети «Гармония здоровья» является собственный сайт, дополненный мобильным приложением, рассказывает директор головного офиса Сергей Мещан. «Могу отметить, что по уровню продаж через собственный сайт мы давно уже превзошли психологически важную величину интернет-продаж нашего партнера Apteka.ru по заказам, выдаваемым через нашу сеть», — говорит он.

Собственные интернет-продажи за первые пять месяцев 2024 года принесли компании 42 млн руб. доходности и 26 млн руб. чистой прибыли.

Фото: 123rf.com

Ольга Коберник

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