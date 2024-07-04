Система маркировки будет блокировать продажу просроченных ЛП

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предложенный группой депутатов Госдумы, который вводит запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности на основе данных из системы маркировки, об этом сообщает издание «Ведомости». В случае отсутствия в системе информации о разрешении Росздравнадзора на ввод препарата в гражданский оборот продажа также будет запрещена. Эту информацию подтвердили два источника: один в Белом доме, другой – знакомый с решениями комиссии.

Поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» были внесены в Госдуму 31 мая. Среди авторов законопроекта председатель комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, члены комитета Евгений Нифантьев, Татьяна Соломатина, Александр Петров, Михаил Кизеев, член комитета по энергетике Роман Птицын (все – «Единая Россия») и член комитета по защите конкуренции Ирина Филатова (КПРФ).

Правительственная комиссия в своем заключении рекомендует депутатам ко второму чтению поправок предусмотреть исчерпывающий перечень случаев, когда продажа препаратов будет запрещена на основании данных системы маркировки. Евгений Нифантьев отметил, что такие поправки необходимы для исключения двойного толкования закона.

Алексей Торгов, заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям компании Biocad, поддержал инициативу, предложив предусмотреть порядок действий в случае внештатных ситуаций. Он подчеркнул, что жизненно важные препараты не должны блокироваться из-за сбоев системы, особенно в отдаленных регионах. По мнению Нифантьева, технические сбои в системе маркировки сведены на нет.

Председатель правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин напомнил, что продажа фальсифицированных и контрафактных лекарств уже запрещена. Новые поправки делают проверку автоматизированной и более тщательной.

Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, отметил, что в малых городах аптеки могут продавать просроченные препараты из-за отсутствия конкуренции. Он подчеркнул, что поправки помогут предотвратить такие случаи, и предложил ввести юридическую ответственность за ввод некорректных данных в систему.

Система маркировки уже блокирует продажу товаров в четырех категориях: разливное пиво, табак, молоко и вода. Руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков сообщил, что с 2021 года продажи просроченных лекарств сократились в три раза, а оборот опасных препаратов был заблокирован через систему более 400 раз. Система маркировки «Честный знак» для лекарств была запущена в 2019 году.

gxpnews