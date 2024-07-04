Байден: «Novo Nordisk и Lilly должны снизить цены на препараты от ожирения»

Президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс призвали компании Novo Nordisk и Eli Lilly снизить цены на свои препараты для снижения веса и лечения диабета, об этом они заявили в газете USA Today. Политики подчеркнули необходимость снижения стоимости этих жизненно важных лекарств. Так, согласно данным производителя, упаковка Ozempic (2 мг) стоит $935,77, а Wegovy – $1349,02 за упаковку. Препарат Mounjaro от Eli Lilly обходится пациентам примерно в $1100 в месяц.

«Если цены на эти препараты существенно не снизятся, они могут привести к банкротству американской системы здравоохранения», – заявили Байден и Сандерс, обращаясь к фармацевтическим компаниям. Они особо отметили необходимость значительного снижения цен на Ozempic и Wegovy от Novo Nordisk.

Высокие цены на рецептурные препараты в США давно вызывают обеспокоенность у законодателей. Байден, демократ, сделал снижение расходов на здравоохранение одним из ключевых пунктов своей предвыборной кампании 2024 года.

Ранее Roche заявила о разработке препарата от ожирения, вдвое эффективнее семаглутида от Novo Nordisk.

gxpnews