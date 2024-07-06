Выросло количество имеющих собственные торговые марки аптек

Наличие товаров СТМ отмечается в большем количестве аптек. Сейчас 66,3% сотрудников аптек отметили наличие товаров СТМ. Рост показателя за четыре года составил более 8 процентных пунктов.

Более половины (66,3%) сотрудников аптек отметили наличие товаров собственных торговых марок (СТМ) в ассортименте их организации. Четыре года назад этот показатель составлял 57,7%. Таковы данные исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» (с весны 2020 по весну 2024 года) компании Ipsos в России, представленные руководителем данного проекта Натальей Романцевой в ходе закрытого заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ), передает корреспондент «ФВ».

По данным DSM Group, на долю СТМ приходится около 2% оборота в рублях и 3% в упаковках. В 2020 году эти показатели были равны 0,91 и 1,46% соответственно.

При этом преимущественно собственные торговые марки развиваются в категории парафармацевтики, рассказал генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, сегодня в категории лекарств представлено всего 80 SKU, которые реализуются как СТМ. Для сравнения: в группе БАД собственные торговые марки представлены более 3 тыс. SKU.

Шуляк уточнил, что внутриаптечное производство в эту статистику не включено, а экстемпоральная продукция к СТМ не относится.

В категории БАД в ближайшие пять лет доля СТМ может достигнуть 50%, сделал прогноз генеральный директор АС «Монастырев» Александр Монастырев. Подняться выше этой отметки не даст сила бренда: есть много сильных брендов, которые потребители знают и любят, констатировал эксперт. А доля СТМ в выручке аптек, по его мнению, вряд ли сможет преодолеть уровень 10%.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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