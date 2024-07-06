Минздрав предложил установить предельные сроки на выдачу льготных препаратов по рецептам

Минздрав разработал проект приказа об установке до десяти дней максимального срока на отсроченное обслуживание льготных рецептов на лекарства. Рецепты с пометкой «cito» («срочно») будут обслуживаться в срок, не превышающий трех рабочих дней. Покупателей будут оповещать о поступлении товара через звонки или СМС.

Минздрав предложил установить максимальный срок на отсроченное обслуживание льготных рецептов на лекарства до 10 рабочих дней, соответствующий проект приказа находится на стадии общественного обсуждения до 24 июля.

«Предусматривается, что если препарата нет в наличии, аптека принимает рецепт на отсроченное обслуживание, вносит данные о рецепте в журнал рецептов, находящихся на обслуживании, сам рецепт с отметкой аптеки и датой обращения остается у пациента», — сообщили ТАСС в прес-сслужбе Минздрава.

Рецепты с пометкой «cito» («срочно») будут обслуживаться в срок, не превышающий трех рабочих дней. При оказании медицинской помощи рецепт будет также обслуживаться в срок, который не превышает десять рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта.

При поступлении препарата в аптеку пациент в течение одного рабочего дня будет уведомлен об этом устно, через звонок или СМС-сообщение.

Как следует из пояснительной записки, проектом приказа также уточняются названия сельских населенных пунктов, предусматривается срок обслуживания рецептов и утверждается журнал их учета. Кроме того, документом запрещается отпуск субъектами розничной торговли препаратов, которые предназначены для применения только в медорганизациях. Проект приказа также заменяет ссылки на нормативные правовые акты, утратившие силу.

В случае подписания приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2028 года.

Приказ Минздрава о правилах отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, который предусматривал отсроченное обслуживание льготных рецептов, перестал действовать 1 сентября 2022 года. Сразу после на «горячую линию» Всероссийского союза пациентов начали поступать обращения от граждан, которым отказали «в фиксации отсроченных рецептов». В организации полагают, что без ведения специального журнала процесс перестал быть формализованным: непонятно, с какого дня вести отсчет и к какому времени препарат будет доставлен.

В июне Минздрав собирался внести в приказ об отсроченном использовании рецептов на лекарства норму в 30 дней, в течение которых льготники смогут пользоваться отсроченным обслуживанием в аптеках.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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