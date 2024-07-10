Сотрудники аптек отметили рост числа работающих с ними по маркетинговым договорам компаний

Аптеки наращивают сотрудничество с компаниями-производителями: количество партнеров, с которыми заключены маркетинговые контракты, выросло за год с 20,2 до 21,3%. При этом доля законтрактованного ассортимента весной 2024 года составила 41,7% против 43,7 весной 2023 года.

Свыше 15% менеджеров по закупкам несетевых аптек отметили наличие маркетинговых контрактов с компаниями-производителями. Этот показатель вырос по сравнению с осенью 2023 года (11,1%), но практически сравнялся с показателем весны 2022 года (15,8%). При этом весной 2023 года отмечался еще более высокий уровень сотрудничества одиночных аптек с производителями: 18% респондентов указали на наличие маркетинговых соглашений. Такие данные приводит компания Ipsos, которая провела исследование Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» (весна 2024).