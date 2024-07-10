Продавцов товаров из ЕАЭС обязали уплачивать НДС в России

С 1 июля вступили в силу изменения для продавцов из стран ЕАЭС: теперь необходимо уплачивать НДС при продаже товаров ЕАЭС в России через электронные торговые площадки. Изменения внесены в Налоговый кодекс, они коснутся и продавцов БАД, косметики и медизделий на маркетплейсах.

Зарегистрированные в странах ЕАЭС организации (включая посредников), которые реализуют товары россиянам через электронные торговые площадки ЕАЭС, с 1 июля обязаны встать на учет в налоговом органе и исчислять налог на добавленную стоимость (НДС) с таких продаж в России. Эти изменения были внесены в первую и вторую части Налогового кодекса России федеральным законом № 100-ФЗ от 29.05.2024.

Изменения коснутся в том числе продавцов БАД, косметики и медизделий на маркетплейсах.

Согласно документу, глава 21 «Налог на добавленную стоимость» дополнена статьей 174.3 «Особенности исчисления и уплаты налога при реализации товаров Евразийского экономического союза физическим лицам посредством электронных торговых площадок».

НДС исчисляется продавцами и посредниками из ЕАЭС и определяется исходя из расчетной налоговой ставки в размере 16,67 или 9,09% (в случаях, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 164 Налогового кодекса).

Налоговую декларацию необходимо предоставлять ежеквартально до 25 числа, налог уплачивается до 28 числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Как указано на сайте Федеральной налоговой службы, для таких налогоплательщиков работают электронные сервисы «НДС-офис иностранной интернет-компании» и «Личный кабинет налогоплательщика иностранной организации». Через них можно заполнить заявление о постановке на учет, подать налоговую декларацию, уплатить налог и связаться с налоговым органом.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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