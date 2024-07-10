Куба зарегистрировала вакцину от пневмококковой инфекции спустя 15 лет со старта разработки

Кубинская национальная вакцина от пневмококковой инфекции Quimi-Vio получила регистрацию в стране. Препарат, защищающий от пневмонии, менингита, отита и других болезней, вызванных инфекцией, разрабатывался и проходил испытания в течение 15 лет. Об этом рассказал президент страны Мигель Диас-Канель.

Изучение и разработка вакцины начались в 2012 году с участием нескольких кубинских учреждений здравоохранения. В ходе испытаний, проводившихся в 2018-2019 годах в провинции Сьенфуэгос, были привиты от более 90% местных детей в возрасте от года до пяти лет (11,6 тысячи человек). В ближайшем будущем планируются исследования Quimi-Vio на предмет ее применения среди более младшей возрастной группы – до года.

В 2023 году компании из России, республик Беларусь и Куба договорились объединить усилия в области разработки вакцин и лекарств: документ-соглашение подписали группа предприятий биотехнологической и фармацевтической промышленности из Республики Куба, российское акционерное общество «Активный Компонент» и управляющая компания холдинга «Белфармпром» из Республики Беларусь.

gxpnews