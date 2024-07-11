Исполнителям госзакупок могут разрешить объединять потребности нескольких заказчиков

Также предлагается оптимизировать порядок заключения и исполнения контракта со встречными инвестиционными обязательствами, так как на данный момент заключение такого контракта возможно исключительно в случае, если товар (объект закупки) является промышленной продукцией.

Кроме того, разработчики инициативы намерены законодательно закрепить специальное положение о том, что контракт между заказчиком и исполнителем закупки нужно заключать в письменной форме. Такая мера необходима для надлежащего документирования, учета и прослеживания действий участников контрактной системы.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок, могут наделить полномочиями на дачу разъяснений, так как отсутствие единого уполномоченного органа влечет за собой возникновение разной правоприменительной практики, в том числе не учитывающей целей государственной политики.

В целях защиты интересов участников закупок, которые имеют успешный опыт участия в одном совместном конкурсе или аукционе, по результатам которого заключено и исполнено несколько контрактов на поставку одинакового товара, выполнение одинаковой работы, оказание одинаковой услуги, законопроектом предлагается установить возможность подтверждения соответствия требованию «универсальной предквалификации».

Кроме того, проектируются положения, согласно которым исполнение обязанностей по контракту, содержащему сведения, составляющие государственную тайну, и подлежащему включению в реестр контрактов, осуществляется не ранее дня включения информации о контракте в такой реестр.

Законодатели отметили, что на данный момент существует «неопределенность относительно необходимости предоставления участником закупки при применении антидемпинговых мер обеспечения исполнения контракта в размере 10% цены контракта, если требование об обеспечении исполнения контракта не установлено». Поэтому они предложили устранить указанную неопределенность, предусмотрев, что указанное предоставление не осуществляется, если заказчиком не установлено требование обеспечения исполнения контракта. Также если условиями контракта предусмотрена приемка и оплата содержащегося в заявке заказчика количества товара, объема работы, услуги, то такая заявка образует этап исполнения контракта. Поэтому, считают авторы инициативы, необходимо исключить обязанность заказчика указывать срок и стоимость каждого этапа исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки.

С целью упрощения документооборота законопроектом устанавливается возможность подтверждения участником закупки своего соответствия установленным заказчиком требованиям путем указания в заявке адреса сайта или страницы сайта в сети Интернет.

Законопроектом предлагается разрешить принимать решения по изменению условий контракта, если его срок действия составляет до одного года. На данный момент срок действия – не менее трех лет.

В мае 2024 года Комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении подготовленный депутатами и сенаторами от «Единой России» законопроект с корректировками в 44-ФЗ, согласно которым заказчикам дадут право в одностороннем порядке расторгать уже заключенный контракт в случае, если на стадии исполнения выяснится, что подрядчик предоставил недостоверные сведения в документах заявки, в том числе для ее оценки по критериям. Документ уже принят в первом чтении.