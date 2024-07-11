СамГМУ и «Евросервис» разработают ЛП от миеломы на основе новой клеточной технологии

Исследователи Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) при поддержке фармацевтической компании «Евросервис» разрабатывают препарат для терапии множественной миеломы из клеток-киллеров пуповинной крови. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

В сообщении вуза заявлено о планах завершить все необходимые испытания и выйти на российский рынок уже к началу 2028 года. Разрабатываемый препарат от миеломы первый в России, создаваемый на базе терапии CAR-NK. В других странах проводятся аналогичные исследования, но готового лекарства пока не существует.

Отмечается, что дисфункция естественных NK-клеток (клеток врожденной иммунной системы) является основной причиной заболевания. В то же время, по словам ректора СамГМУ Александра Колсанова, иммунотерапия на основе натуральных клеток-киллеров имеет большой терапевтический потенциал для онкобольных. Поэтому работа будет направлена на получение модифицированных NK-клеток пуповинной крови.

Кроме того, ректор отметил, что NK-клетки практически не оказывают токсического действия на здоровые клетки, что снижает вероятность побочных эффектов иммунотерапии.

«Сотрудничество с СамГМУ дает нам возможность в будущем помочь большому количеству людей победить множественную миелому, постараться сделать так, чтобы страшный диагноз больше не был роковым», – отметил генеральный директор фармацевтической компании «Евросервис» Игорь Кузнецов.

Множественная миелома – злокачественное заболевание крови, характеризующееся образованием избыточного количества дефектных плазмоцитов преимущественно в костном мозге. Доля множественной миеломы среди всех злокачественных образований составляет 1%, среди онкологических поражений крови занимает до 15%. Ежегодно в России заболевание выявляют у более чем 4000 пациентов, смертность примерно равна 1,1 случая на 100 тысяч граждан.

Наиболее успешной и широко применяемой формой лечения в настоящий момент является CAR-T-терапия на основе модифицированных T-клеток самого пациента. Описанная терапия CAR-NK проводится схожим образом. Кроме того, расширяется одобрение терапии против множественной миеломы на основе биспецифических антител (Tecvayli от Johnson & Johnson и Elrexfio от Pfizer).

gxpnews