Госдума в первом чтении одобрила законопроект о запрете продажи просроченных лекарств

Госдума одобрила законопроект о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности, изменения предлагается внести в две статьи закона «Об обращении лекарственных средств». Документом также предусмотрен запрет продажи препаратов, сведений о маркировке которых нет в системе МДЛП. В профильном комитете ГД заключили, что документ требует редакционной доработки.

Госдума в первом чтении приняла законопроект № 638642-8 о запрете продажи лекарств с истекшим сроком годности, а также при отсутствии сведений об их маркировке в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Документом предлагается внести изменения в статьи 57 и 67 Федерального закона № 61 «Об обращении лекарственных средств».

Сейчас статьей 57 запрещена только продажа фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарств: действующее законодательство не оговаривает запрет на продажу лекарств с истекшим сроком годности.