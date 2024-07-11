Росстат сообщил о росте цен на лекарства из Перечня ЖНВЛП на 1% в июне

В июне цены на лекарства, которые входят в Перечень ЖНВЛП, поднялись на 1% по отношению к маю. Согласно статистике Росстата, сильнее всего подорожал бисакодил. Лекарства не из перечня жизненно важных препаратов подорожали на 0,3%, также отмечен рост цен на медицинские изделия.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июне 2024 года.

За прошедший месяц цены на лекарства, которые входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1%. В том числе на:

бисакодил — +15,8%,

амоксициллин с клавулановой кислотой — +2,1%,

перекись водорода — +1,7%,

парацетамол и фуросемид — +1,4%,

эналаприл — +1,3%,

дротаверин (но-шпу) — +1,2%.

В июне снизились цены на бисопролол (-0,4%), ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) (-0,3%), омепразол, осельтамивир (номидес) и умифеновир (арбидол) (-0,2%).

На лекарственные препараты, которые не относятся к Перечню ЖНВЛП, цены в июне среднем увеличились на 0,3%, в том числе на:

активированный уголь — +2,0%,

кеторол экспресс — +1,5%,

сульфацетамид и аллохол — +1,4%,

поливитамины — +1,1%,

троксерутин — +1,0%,

метилурацил — +0,9%,

корвалол — +0,8%,

эссенциале форте Н — +0,7%,

цитрамон и канефрон Н — +0,6%,

флуоцинолона ацетонид и алмагель — +0,5%,

нафазолин и энтеросгель — +0,4%.

Снизились в июне цены на валерианы экстракт (-2,2%), синупрет (-2,1%), валидол (-0,6%), ингалипт и комбинированные анальгетики (-0,5%), йод (-0,3%), левомеколь (-0,2%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены в июне в среднем выросли на:

бинты — +1,2%,

вату отечественную — +0,4%,

аппараты для измерения артериального давления электронные и шприцы одноразовые — +0,3%,

термометры медицинские электронные стандартные — +0,2%.

Снизились цены на термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,2%.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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