Депутаты Госдумы поддержали проект о дополнительной господдержке производителей ветпрепаратов

Государственная дума поддержала инициативу о предоставлении господдержки производителям ферментных препаратов и лекарств для ветеринарного применения, а также производителям кормовых и пищевых добавок. Законопроект № 630680-8 принят в первом чтении.

Документ предполагает включение в список получателей мер господдержки организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются выпуском указанной продукции.

Сегодня господдержка по линии Минсельхоза РФ предоставляется компаниям, выпускающим и перерабатывающим сельхозпродукцию. При этом при производстве ряда аминокислот (метионин), витаминов (группы А, Е, холина хлорид) и ветеринарных препаратов сельскохозяйственное сырье не используется.

gxpnews