В июне среди ЖНВЛП сильнее всего – на 15,8% – подорожал «Бисакодил»

Росстат опубликовал данные об изменениях стоимости лекарств в июне 2024 года. Среди препаратов, которые входят в перечень ЖНВЛП, цены изменились на +0,3%, а среди тех, кто вне списка, – на 1%. Сильнее всего поднялась стоимость на лекарство со слабительным действием «Бисакодил» (+15,8%), оно входит в список важнейших и жизненно необходимых.

Также в списке ЖНВЛП подорожали «Амоксициллин с клавулановой кислотой» (+2,1%), «Перекись водорода» (+1,7%), «Парацетамол» и «Фуросемид» (+1,4%), «Эналаприл» (+1,3%), «Но-шпа» (+1,2%). Снизились цены на «Бисопролол» (-0,4%), «Аспирин отечественный» (-0,3%), «Омепразол», «Номидес» и «Арбидол» (-0,2%).

Вне списка ЖНВЛП сильнее всего поднялись цены на «Активированный уголь» (+2%), «Кеторол Экспресс» в июне подорожал (+1,5%), «Сульфацетамид» и «Аллохол» (+1,4%), поливитамины (+1,1%), «Троксерутин» (+1%), «Метилурацил» (+0,9%), «Корвалол» (+0,8%), «Эссенциале форте Н» (+0,7%), «Цитрамон» и «Канефрон Н» (+0,6%) и другие.

В то же время снизились цены на «Валерианы экстракт» (-2,2%), «Синупрет» (-2,1%), «Валидол» (-0,6%), «Ингалипт» и комбинированные анальгетики (-0,5%), йод (-0,3%) и «Левомеколь» (-0,2%).

gxpnews