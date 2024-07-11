В Краснодарском крае готовятся четыре проекта в сфере фармпромышленности

Краснодарский край может стать площадкой для реализации четырех инвестиционных проектов в фармацевтической промышленности, сообщается на сайте правительства региона. Об этом стало известно в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Сегодня на предынвестиционной стадии находится уже четыре проекта. Обмен опытом с регионами, в которых соответствующие проекты реализованы, позволит Кубани применять уже сформировавшиеся эффективные практики и запустить проекты в фармотрасли в короткие сроки», – приводятся в сообщении слова директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций» Краснодарского края Юлии Приходько.

Она уточнила, что в крае прорабатывают вопрос о реализации проектов по созданию производств инъекционных и таблетированных лекарственных форм, фармацевтических субстанций, медицинских расходных материалов.

По словам первого заместителя министра промышленной политики края Михаила Дорожкова, на сегодняшний день в регионе работает более 10 предприятий фармацевтической и медицинской промышленности. Они выпускают широкий ассортимент продукции – начиная от бинтов, перчаток и заканчивая лекарствами.

«С господдержкой развиваем производство лекарств-дженериков в Крымском районе, хирургического шовного материала в Краснодаре, катетеров, а также медизделий для реанимационных мероприятий в Северском районе и другие проекты», – добавил он.

В крае действует девять направлений субсидирования бизнеса. В том числе финансирование до 30% затрат промышленников на создание или развитие производств импортозамещающей продукции, льготные займы Фонда развития промышленности региона по ставкам от 0,1% для импортозамещающих проектов. А также нефинансовые меры поддержки: продвижение на отраслевых выставках и Промышленном портале края.

gxpnews