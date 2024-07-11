FDA одобрило крем для лечения атопического дерматита от Arcutis

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило крем Zoryve (рофлумиласт) для лечения атопического дерматита легкой и средней степени тяжести у пациентов в возрасте от шести лет. Препарат – ингибитор фосфодиэстеразы 4 компании Arcutis помогает регулировать воспаление в организме.

Изначально Zoryve был одобрен в июле 2022 года в качестве средства для лечения бляшечного псориаза у пациентов в возрасте 12 лет и старше, а в октябре 2023 года – у детей в возрасте 6-11 лет с псориазом.

Решение регулятора подтверждается положительными данными исследований. В частности, по истечении четырех недель у 91,5% пациентов, получавших препарат для лечения атопического дерматита, наблюдалось заметное улучшение показателей индекса площади и тяжести экземы (EASI).

Атопический дерматит – это хроническое кожное заболевание, характеризующееся сухостью, зудом и воспалением кожи. По данным GlobalData, к 2030 году объем рынка препаратов для лечения атопического дерматита на семи основных фармацевтических рынках (США, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия и Япония) составит $24,4 млрд.

Известно, что топические стероиды были золотым стандартом лечения атопического дерматита на протяжении последних 50 лет. Однако препарат Zoryve предлагает пациентам новый вариант лечения без рисков, связанных с их применением. По прогнозам центра фармацевтической аналитики GlobalData, в 2030 году объем продаж Zoryve составит $582 млн.

«Zoryve – самый быстрорастущий топический препарат без стероидов, который обеспечивает эффективный и безопасный результат на любом участке кожи в течение любого времени. С добавлением нового 0,15% крема Zoryve для атопического дерматита к более сильным кремам и пенам портфолио Zoryve имеет потенциал стать предпочтительным брендом в дерматологии», – сказал генеральный директор Arcutis Фрэнк Ватанабе.

Еще один нестероидный крем в этом сегменте – Opzelura (руксолитиниб) компании Incyte, который получил одобрение для лечения атопического дерматита в 2021 году. Однако, поскольку Opzelura необходимо применять дважды в день, а его действие распространяется только на взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше, Zoryve может иметь преимущество. В первом квартале 2024 года продажи препарата Opzelura составили $86 млн (используется для лечения атопического дерматита и витилиго).

gxpnews