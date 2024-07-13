Правительство утвердило сроки обязательной маркировки перчаток и ТСР

Правительство РФ утвердило сроки обязательной маркировки пяти видов технических средств реабилитации (ТСР) и медицинских перчаток. В случае костылей, опорных и тактильных тростей, ортезов и функциональных узлов протезов, противопролежневых подушек и матрасов, моче- и калоприемников, а также кресел-стульев с санитарным оснащением обязательная маркировка стартует с 1 сентября 2024 года, а в случае медицинских перчаток – с 1 марта 2025 года.
Изменения внесены в постановление правительства №792 от 28 апреля 2018 года. В него включены новые виды технических средств реабилитации, а также медицинские перчатки. Ранее Минпромторг и правительство утвердили регламенты маркировки товаров и предварительные сроки введения обязательной маркировки, однако в сводный правительственный перечень они внесены только сейчас.
В октябре 2023 года Правительство РФ утвердило эксперимент по добровольной маркировке ТСР. Целью эксперимента было заявлено противодействие незаконному ввозу, производству и обороту технических средств реабилитации, в том числе контрафактных, а также повышение собираемости налогов и фискальных платежей. Пилотный проект стартовал 15 октября 2023 года и должен завершиться в августе 2024 года.
Параметры маркировки ТСР утверждены постановлением правительства №744 от 31 мая 2024 года. Оборот изделий, не прошедших маркировку и введенных в оборот до дедлайна, будет допускаться до 28 февраля 2025 года. Участники системы оборота технических средств реабилитации будут передавать сведения о выводе из оборота ТСР с 1 марта 2025 года, а данные об их обороте на рынке – с 1 октября 2025 года.
В конце июня 2024 года стартовал добровольный пилотный проект по маркировке перчаток. Решение принято «в связи с большой долей контрафактной продукции на рынке» и призвано поддержать отечественных производителей, которые сталкиваются с недобросовестными участниками, реализующими продукцию иностранного производства под видом российской.
Маркировка коснется всех основных видов перчаток – смотровых, хирургических, латексных, нитриловых по восьми кодам ОКПД 2 и 36 кодам вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий. На присвоение кодов изделиям, ввезенным до 1 марта 2025 года, будет дан месяц. Оборот медизделий без маркировки во время переходного периода разрешен вплоть до 31 августа 2025 года. Обязательная маркировка медицинских перчаток стартует с 1 марта 2025 года.
Источник: Официальный интернет-портал нормативных правовых актов
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