Правительство утвердило сроки обязательной маркировки перчаток и ТСР

Изменения внесены в постановление правительства №792 от 28 апреля 2018 года. В него включены новые виды технических средств реабилитации, а также медицинские перчатки. Ранее Минпромторг и правительство утвердили регламенты маркировки товаров и предварительные сроки введения обязательной маркировки, однако в сводный правительственный перечень они внесены только сейчас.

В октябре 2023 года Правительство РФ утвердило эксперимент по добровольной маркировке ТСР. Целью эксперимента было заявлено противодействие незаконному ввозу, производству и обороту технических средств реабилитации, в том числе контрафактных, а также повышение собираемости налогов и фискальных платежей. Пилотный проект стартовал 15 октября 2023 года и должен завершиться в августе 2024 года.

Параметры маркировки ТСР утверждены постановлением правительства №744 от 31 мая 2024 года. Оборот изделий, не прошедших маркировку и введенных в оборот до дедлайна, будет допускаться до 28 февраля 2025 года. Участники системы оборота технических средств реабилитации будут передавать сведения о выводе из оборота ТСР с 1 марта 2025 года, а данные об их обороте на рынке – с 1 октября 2025 года.

В конце июня 2024 года стартовал добровольный пилотный проект по маркировке перчаток. Решение принято «в связи с большой долей контрафактной продукции на рынке» и призвано поддержать отечественных производителей, которые сталкиваются с недобросовестными участниками, реализующими продукцию иностранного производства под видом российской.

Маркировка коснется всех основных видов перчаток – смотровых, хирургических, латексных, нитриловых по восьми кодам ОКПД 2 и 36 кодам вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий. На присвоение кодов изделиям, ввезенным до 1 марта 2025 года, будет дан месяц. Оборот медизделий без маркировки во время переходного периода разрешен вплоть до 31 августа 2025 года. Обязательная маркировка медицинских перчаток стартует с 1 марта 2025 года.