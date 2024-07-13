«Промомед» привлек около 6 млрд рублей в ходе IPO на Мосбирже

По итогам IPO, как заявили в компании, рыночная капитализация «Промомеда» составила 85 млрд рублей.

По результатам IPO основатель и председатель совета директоров «Промомеда» Петр Белый сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании. Привлеченные в ходе IPO средства «Промомед» планирует направить на разработку, регистрацию и вывод на рынок новых инновационных препаратов. Также компания рассмотрит варианты частичного снижения долговой нагрузки и оптимизации структуры капитала.

Компания «Промомед» учреждена в 2005 году. В 2021 году в портфеле компании насчитывалось более 150 наименований препаратов, 80% из них входят в список ЖНВЛП. Крупнейшим активом «Промомеда» выступает фармзавод «Биохимик» в Саранске.

В декабре 2023 года фармкомпания получила от Правительства РФ принудительную лицензию на дженерик препарата от сахарного диабета II типа Оземпик (семаглутид), производимый датской Novo Nordisk. Владелец патента на оригинальное лекарство в конце 2022 года уведомил Росздравнадзор о планах по прекращению поставок Оземпика в Россию.

В мае 2024 года Минздрав выдал «Промомеду» разрешение на проведение I фазы клинических исследований еще одного воспроизведенного препарата от диабета II типа с действующим веществом тирзепатид. Оригинальные лекарства под торговыми марками Mounjaro и Zepbound производит американская Eli Lilly.