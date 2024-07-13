Ipsen получил глобальные права на инновационный препарат за $1,03 млрд

Ipsen и Foreseen Biotechnology объявили о заключении эксклюзивного глобального лицензионного соглашения для FS001, конъюгата антитела с лекарственным средством (ADC), обладающего потенциалом номер один в своем классе. FS001 завершает финальные стадии доклинической разработки и нацелен на новый опухолеассоциированный антиген, активно экспрессирующийся в ряде солидных опухолей.

Соглашение предоставляет Ipsen эксклюзивные права на разработку, производство и коммерциализацию FS001 по всему миру. Foreseen Biotechnology получит до $1,03 млрд, включая авансовые платежи, выплаты за разработку, нормативные и коммерческие этапы, а также роялти с глобальных продаж. Ipsen возьмет на себя ответственность за подготовку и проведение клинических испытаний первой фазы, подачу заявки на исследовательский новый препарат, а также последующую клиническую разработку, производство и глобальную коммерциализацию.

Препарат FS001 продемонстрировал высокую доклиническую эффективность и благоприятный профиль безопасности в нескольких моделях опухолей. Новый опухолевый антиген был идентифицирован с использованием высокопроизводительных трансляционных протеомных и скрининговых платформ Foreseen, основанных на искусственном интеллекте. FS001 использует инновационный стабильный линкер, связанный с мощным ингибитором топоизомеразы I, и показал эффективность в моделях рака с множественной лекарственной устойчивостью.

Ранее FDA ускоренно одобрило препарат Iqirvo от Ipsen для лечения первичного билиарного холангита.

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