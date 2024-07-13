Дмитрий Руцкой продал аптечную сеть

Дмитрий Руцкой продал 98 точек сетей «Социалочка.рф» и «Аптечные традиции» в Курской области московской «Нео-Фарм». Подробности сделки бизнесмен пообещал сообщить позже, отметив, что пока намерен заниматься производственным активом — заводом «Марбиофарм».

Владелец курской сети «Аптечные традиции» (98 точек под брендами «Социалочка.рф» и «Аптечные традиции») Дмитрий Руцкой больше не намерен заниматься розницей. Он продал сеть московской «Нео-Фарм». Об этом сообщило издание Vademecum. Руцкой подтвердил информацию «ФВ».

Три года назад «Нео-Фарм» приобрела 72 аптеки сети Руцкого в Москве, Московской области и Обнинске. Затем он продал еще 64 аптеки в городах Центральной России ГК «Фармаимпекс».

В интервью «ФВ» предприниматель объяснил отказ от развития сети в других регионах последствиями локдауна и ужесточением условий отгрузки со стороны поставщиков.

«История с коронавирусом случилась именно в тот момент, когда мы приобрели «Фармстар» — шло переоформление договоров аренды и перелицензирование точек, — вспоминал он. — Процесс сильно затянулся, обороты упали. С большим трудом удалось ситуацию «разрулить», но тут же «прилетело» от дистрибьюторов в виде пересмотра лимитов и отсрочек. Два «черных лебедя» друг за другом — это уже был перебор. Требовалось принятие экстренных решений. Вариантов было немного — привлечение финансового партнера или решение проблем за счет внутренних ресурсов, продажи части бизнеса».

В первую очередь Руцкой продал московскую сеть, следом пошли регионы. Он оставил себе только сеть в Курской области.

Предприниматель сообщил «ФВ», что в ближайшее время — до окончания судебных тяжб — сосредоточится на развитии «Марбиофарма», входящего в ГК «Биотэк». Он возглавляет совет директоров предприятия.

«Завод находится в предбанкротном состоянии, с заложенным имуществом и большими долгами. Впереди большая сложная работа по выводу его из кризиса», — рассказывал он весной.

ОАО «Марбиофарм» — фармацевтическое предприятие полного технологического цикла, находящееся в городе Йошкар‑Ола Республики Марий Эл, выпускает более 50 наименований лекарственных средств, биологически активных и пищевых добавок, субстанций. По данным СПАРК, ОАО «Марбиофарм» принадлежит компании АО МФПДК «Биотэк». По данным аудиторского заключения, за 2022 год предприятие понесло чистый убыток в сумме 83 млн руб., и по состоянию на 31 декабря 2022 года его краткосрочные обязательства превышали его оборотные активы на 6,8 млн руб.

Фото: Игорь Чунусов

Ольга Коберник

pharmvestnik