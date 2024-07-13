Бизнес попросил Минздрав скорректировать расчеты закупочных цен на лекарства

АФПЕАЭС направила письмо в Минздрав с просьбой скорректировать расчеты закупочных цен на лекарства. Участники ассоциации просят внести изменения в Приказ Минздрава РФ № 1064н от 19.12.2019, которые позволят заказчикам сразу учитывать максимальную цену, зарегистрированную в реестре.

Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) предложила изменить расчет начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) на закупку жизненно важных лекарств, чтобы иметь возможность учитывать выросшие из-за дефицита цены. Об этом говорится в письме ассоциации за подписью председателя правления Алексея Кедрина, направленное на имя замглавы Минздрава Сергея Глаголева 20 июня. Копия документа есть у «ФВ». О письме также ранее сообщило РБК. В Минздраве не ответили на запрос «ФВ».

В письме отмечается, что сейчас механизм определения начальной цены контракта не учитывает повышенные цены на препараты, которые были перерегистрированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1771 от 31.10.2020. Из-за этого резко выросло число несостоявшихся аукционов по ряду лекарств.

Дело в том, что при организации закупок продолжают применять механизм средневзвешенной цены торгов за предыдущие периоды, когда оцениваются закупки по заниженным неактуальным ценам, до их перерегистрации, говорится в обращении. Расчет референтных цен ведется в соответствии с ЕГИСЗ Минздрава — система автоматически учитывает объем закупки медпрепаратов в рамках одного наименования (МНН, а при его отсутствии — по химическому или группировочному наименованию или по составу комбинированного лекарства), с учетом соответствующих лекарственных форм и дозировок. Расчет референтных цен ведется автоматически по состоянию на 1 мая и 1 ноября текущего года.