Минсельхоз предложил направить на разработку и производство ветпрепаратов более 13 млрд руб
Минсельхоз предложил принять подпрограмму по развитию технологий производства ветпрепаратов в России с 2025 по 2030 год. На ее реализацию необходимо направить более 1 млрд руб. из средств федерального бюджета и свыше 12 млрд руб. из внебюджетных источников.
Минсельхоз разработал проект изменений в постановление № 996 от 25.08.2017 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2030 годы». Документ проходит общественное обсуждение до 24 июля.
Авторы проекта предлагают принять отдельную подпрограмму по развитию технологий производства ветпрепаратов в России, срок ее реализации — с 2025 по 2030 год.
В рамках подпрограммы планируется довести до 70% собственное производство химико-фармацевтических ветеринарных препаратов и до 37% отечественных ветеринарных вакцин в сегменте животноводства. Развивать производство ветпрепаратов намерены в таких отраслях животноводства, как скотоводство, свиноводство, птицеводство и аквакультура.
Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, объем необходимых средств на период реализации подпрограммы по ветпрепаратам за счет федерального бюджета составит 1 035 000 тыс. руб. Предполагаемый объем внебюджетного финансирования — 12 050 000 тыс. руб.
Фото: aleksandarlittlewolf/Freepik
Дина Коблова
pharmvestnik