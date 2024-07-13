Минсельхоз предложил направить на разработку и производство ветпрепаратов более 13 млрд руб

Минсельхоз предложил принять подпрограмму по развитию технологий производства ветпрепаратов в России с 2025 по 2030 год. На ее реализацию необходимо направить более 1 млрд руб. из средств федерального бюджета и свыше 12 млрд руб. из внебюджетных источников.

Минсельхоз разработал проект изменений в постановление № 996 от 25.08.2017 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017—2030 годы». Документ проходит общественное обсуждение до 24 июля.

Авторы проекта предлагают принять отдельную подпрограмму по развитию технологий производства ветпрепаратов в России, срок ее реализации — с 2025 по 2030 год.