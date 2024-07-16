Российские ученые создали новый антимикробный препарат из полярных бактерий

Ученые из Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) имени И.И. Мечникова Минздрава России создали новый антимикробный препарат на основе бактерий, полученных из штаммов микроорганизмов, выявленных в Антарктиде. Об этом сообщает “Известия”.

По информации ученых, бактерии, которые развиваются в экстремальных условиях, в процессе эволюции приобретают уникальные свойства, которые можно использовать для получения лекарственных средств для людей. Обнаруженные микробы относятся к психротрофам — бактериям, которые способны выживать и развиваться в снежных толщах и подо льдами при температурах ниже 7 градусов по Цельсию.

«Во время 63-й Российской антарктической экспедиции на скалистом пике, выступающем над ледниковым покровом, специалисты нашли штаммы бацилл — грамположительных палочковидных бактерий, которые продуцируют антимикробные пептиды. Это вещества, которые регулируют внутренние процессы бактерий и клеток. В том числе они защищают от других микроорганизмов, вирусов и микроскопических грибов. Такие пептиды нарушают оболочку патогенов, что приводит к их гибели», — рассказал один из авторов разработки профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ и заведующий НИЛ инновационных методов микробиологического мониторинга Артемий Гончаров.

Он пояснил, что в ходе изучения свойств обнаруженных бактерий были выделены наиболее перспективные образцы. С их участием ученые разработали препарат. В нем живые микроорганизмы производят антимикробные пептиды. Преимущество таких препаратов в том, что они могут воздействовать на патогены, на которые не действуют традиционные антибиотики.

Ученый отметил, что в настоящее время проводятся доклинические испытания препарата. В частности, во время исследований была подтверждена эффективность этих веществ против золотистого стафилококка — возбудителя ряда опасных инфекций, — обладающего множественной лекарственной устойчивостью. Также препарат показал хорошие результаты и против других стафилококков, стрептококков и эшерихий (кишечные палочки) и ряда других патогенов.

Специалист подчеркнул, что эксперименты продемонстрировали безопасность нового лекарственного средства на разных видах животных. Следующий этап — это клинические испытания, по итогам которых будет принято решение о запуске массового производства нового лекарственного средства.

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