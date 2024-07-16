Российская компания «ПОЛИСАН» осуществила первую поставку лекарственных препаратов в Индонезию

10 июля 2024 года компания «ПОЛИСАН» в рамках делового сотрудничества осуществила первую поставку препарата «Цитофлавин» в ампулах в Индонезию. Об этом сообщает пресс-служба компании. Дистрибьютор фирмы получит препарат в ближайшее время и начнет поставки в лечебные учреждения и аптеки Индонезии. Препарат прошёл регистрацию в МИНЗДРАВ Индонезии в апреле 2022 года.

Перед отгрузкой нового препарата было проведено обучение дистрибьютора, были даны рекомендации по продвижению препарата, подготовлена «база знаний» для медицинских представителей. В планах на этот год еще одна отгрузку препарата «Цитофлавин ампулы» в Индонезию.

Ранее отраслевой портал ФАРМПРОМ сообщал о выходе ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» на рынок Индонезии и отгрузке 24 000 фл. препарата «Реамберин 400 мл».

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