В Республике Беларусь зарегистрирована кубинская вакцина от рака легких

Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья сообщил, что первая терапевтическая вакцина от рака легких CimaVax, разработанная Центром молекулярной иммунологии Кубы, получила регистрацию в Республике Беларусь.

«Первая терапевтическая вакцина против рака легких CimaVax зарегистрирована в Белоруссии, – написал министр на своей странице в X (ранее Twitter). – Биотехнологический и фармацевтический сектор Кубы продолжает пожинать большие плоды, несмотря на сложности, обусловленные усилением блокады США».

Вакцина CimaVax-EGF – это результат 25-летних исследований кубинского Центра молекулярной иммунологии. Наиболее эффективно она проявила себя в возрастной группе младше 60 лет, продлевая жизнь больным карциномой легкого. По данным экспертов, ее побочные эффекты очень незначительные, также среди преимуществ ее относительно низкая стоимость. Сейчас вакцина доступна для продажи на Кубе, в Колумбии, Перу и Парагвае. Об интересе к проведению клинических испытаний лекарства заявляли США, страны Европейского союза, Сербия, Япония.

Ранее сообщалось, что Куба зарегистрировала вакцину от пневмококковой инфекции спустя 15 лет со старта разработки.

gxpnews