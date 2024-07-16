Роспотребнадзор постановил привить от гриппа до 60% населения страны

Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа до 60% населения регионов РФ, в том числе не менее 75% граждан, находящихся в группе риска. Соответствующее постановление за подписью главы ведомства Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2024 года с охватом до 60% от численности населения субъекта Российской Федерации, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем», — говорится в тексте документа.

Ведомство также рекомендует выделить необходимые средства на закупку препаратов для проведения профилактики гриппа граждан, не подлежащих иммунизации в рамках национального календаря, уточняет ТАСС. А также своевременно вводить ограничительные меры в случае развития эпидемиологической ситуации по гриппу, острым респираторным вирусным инфекциям коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно тексту документа, Роспотребнадзор также рекомендует в срок до 30 сентября 2024 года провести оценку готовности медицинских организаций к работе в период подъема инфекционных заболеваний, а также принять дополнительные меры по улучшению качества диагностики заболеваний.

Также «Центральному научно-исследовательскому институту эпидемиологии» Роспотребнадзора предписано обеспечить проведение углубленных исследований биоматериала от больных гриппом, острыми респираторными инфекциями, коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разработает вакцину для людей против гриппа птиц.

gxpnews