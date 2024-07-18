Отменена регистрация вакцины от бешенства «Нобивак Rabies» от MSD

Россельхознадзор проинформировал об отмене государственной регистрации ветеринарного препарата «Нобивак Rabies» производства Intervet International B.V. (Animal Health, MSD) в связи с заявлением правообладателя. Вакцина, предназначенная для профилактики бешенства у собак и кошек, не ввозилась в Россию с июля 2022 года.

Срок годности ветпрепарата составляет 48 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортировки. Следовательно, вакцины «Нобивак Rabies», появившиеся на российском рынке с 1 августа 2024 года, будут являться контрафактными, добавили в ведомстве. Там просят сообщать о случаях его нелегальной продажи. Нередко такие случаи можно заметить в онлайн-сегменте.

Как ранее заявили в Россельхознадзоре, 2022 год стал катализатором разработки и производства отечественных ветеринарных вакцин, так как многие западные фирмы, которые ранее поставляли вакцины на российский рынок (американские, датские, немецкие), прекратили делать это.

gxpnews