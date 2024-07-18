Обязательную маркировку технических средств реабилитации ввели с 1 сентября

Правительство ввело обязательную маркировку технических средств реабилитации и ветпрепаратов с 1 сентября. С 1 марта 2025 года также необходимо будет маркировать медицинские перчатки. Всего перечень дополнили 77 новых позиций.

Правительство утвердило изменения в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Список пополнили 77 новых позиций. Опубликовано соответствующее распоряжение № 1765-р от 04.07.2024.

В перечень внесли следующие технические средства реабилитации (ТСР) :

санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании;

трости опорные и тактильные, костыли, опоры и поручни;

части и принадлежности протезов, функциональные узлы и ортезы;

противопролежневые матрацы и подушки;

специальные средства ‎при нарушениях функций выделения;

кресла-стулья с санитарным оснащением;

кресла-коляски, относящиеся к медицинским изделиям.

Указанные пункты, а также препараты для ветеринарного применения необходимо будет маркировать с 1 сентября текущего года. Кроме того, маркировке с 1 марта 2025 года также подлежат медицинские перчатки.

В конце июня 2023 года Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке отдельных видов технических средств реабилитации. В перечень тогда предлагалось включить функциональные узлы протезов, специальные средства ‎при нарушениях функций выделения и ряд другой продукции. Пилот начался с 15 октября 2023 года, он будет идти до 31 августа 2024 года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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