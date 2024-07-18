Минпромторг предложил вывести фармпромышленность на четвертое место в мире по объему ВВП

Минпромторг предложил внести изменения в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Согласно проекту постановления, фармацевтическая и медицинская промышленность России до 2030 года должна выйти на четвертое место в мире по объему ВВП.

Минпромторг предложил внести изменения в государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденную Постановлением Правительства РФ № 328 от 15.04.2014. Проект постановления находится на стадии общественного обсуждения до 26 июля.

Согласно документу, в период до 2030 года программа способствует достижению национальной цели развития «сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» за счет реализации мероприятий, которые направлены на развитие фармацевтической ‎и медицинской промышленности.

Развитие этой области способствует росту валового внутреннего продукта (ВВП) выше среднемирового с выходом не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, рассчитанного ‎по паритету покупательной способности, и увеличению к 2030 году объема инвестиций ‎в основной капитал предприятий обрабатывающей промышленности не менее чем на 60% (по сравнению с 2020 годом).

«Решение всего набора задач программы напрямую обеспечивает увеличение к 2030 году уровня валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности ‎не менее чем на 40% по сравнению с уровнем 2022 года, ‎а также способствует снижению доли импорта промышленных товаров и услуг в сфере обрабатывающей промышленности в структуре ВВП до 17% к 2030 году», — указано в документе.

Фото: usertrmk/Freepik

Дина Коблова

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