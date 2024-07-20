Ястребов считает лекобеспечение жителей отдаленных сел через ФАП неудачным

Обеспечение препаратами граждан в отдаленных территориях через ФАП по упрощенной схеме лицензирования не оправдало ожиданий, считает председатель АГАС Павел Ястребов. Объемы продаж там остаются ничтожно малыми из-за экономических сложностей.

Проблема лекарственного обеспечения граждан в отдаленных селах не закрыта, признал глава Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) Павел Ястребов. Объемы реализации лекарств через ФАП, работающих по упрощенной схеме лицензирования, остаются ничтожно малыми, рассказал он «ФВ».

«Давайте представим себя на месте главного врача больницы, которому поручили организовать эту работу. Он вносит изменения в устав, чтобы продавать лекарственные средства, открывает упрощенную лицензию, ему нужно вести отдельную хозяйственную деятельность и нанимать бухгалтера. Допустим, он выделил внебюджетные средства и «закатывает» эти деньги в покупку препаратов. Но на этом проблемы не заканчиваются: нужно рассчитать потребности в определенных препаратах, списывать убытки по просроченным лекарствам, каждый раз искать источники финансирования для закупки или идти на нарушения, организовывая комиссионную работу с аптеками», — описал ситуацию глава ассоциации.

Рассчитывать на дистанционную продажу препаратов жителям сел не приходится, поскольку ни одна негосударственная структура не будет работать в убыток, добавил Ястребов. К тому же во многих селах, где построили ФАП, открыть аптеку не получается из-за дефицита кадров.

Он отметил, что в ассоциации ожидают результатов эксперимента по работе передвижных аптечных пунктов, который недавно расширили до шести регионов.

В этом году депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который дает право участковым больницам продавать лекарственные средства. Лекарства пытаются доставлять в труднодоступные места и дронами.

О том, что многие государственные аптечные сети содержат планово-убыточные точки отпуска, обеспечивающие лекарствами жителей районов, ранее писал «ФВ». Например, в структуре «Губернских аптек» (Красноярский край) 84 планово-убыточных структурных подразделения, которые расположены в труднодоступных и отдаленных территориях. Общая сумма убытка, которую они генерируют, достигает около 40 млн руб.

Фото: из личного архива