Лариса Духина: «С нашим производственным опытом уже невозможно останавливаться на достигнутом»

Компанию «Петровакс» сегодня можно назвать одним из российских фармпроизводителей, которые не просто следуют трендам, но и задают их. На повестке дня — разработка и производство жизненно важных оригинальных препаратов и вакцин, а также воплощение в жизнь амбициозных проектов, которые призваны повысить доступность социально значимых препаратов для пациентов. Какие направления находятся в фокусе компании и с чем связаны приоритеты развития производственного комплекса, рассказала его директор Лариса Духина.

Платформа для независимости

— С тех пор, как в 2008 году компания открыла новый завод, прошло 15 лет. Что сегодня представляет собой ваше производство?

— За эти годы компания зарекомендовала себя на фармацевтическом рынке как один из ведущих производителей инновационных лекарств и вакцин. Сегодня на производственном комплексе работает четыре производственные линии, на которых выпускаются лекарственные средства и вакцины в форме преднаполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток, суппозиториев. Общие мощности позволяют производить более 160 млн доз препаратов в год.

Одно из уникальных преимуществ и гордость компании — синтез субстанций, который осуществляется на нашем предприятии. Это очень важно, ведь без исходного сырья невозможно говорить о независимом производстве по полному циклу.

Уже при строительстве завода компания взяла курс на оснащение самыми современными технологическими решениями. Действовали по принципу выбирать все лучшее, и остаемся ему верны. Такой подход позволяет нам не только производить существующие препараты, но и думать о перспективах роста и расширении портфеля.

— За 15 лет изменились в том числе требования к качеству и сертификации фармацевтических производств. Как сегодня вы обеспечиваете качество продукции?

— Система становления менеджмента качества в каждой компании хоть и имеет свои особенности, но в конечном счете проходит одинаково.

Последние несколько лет были посвящены гармонизации требований по стандартам ЕАЭС. Мы — обладатели GMP-сертификатов ЕАЭС и ЕС, одними из первых в стране получили европейский сертификат в 2012 году. «Петровакс» прошел многочисленные международные аудиты, которые подтвердили высокий уровень менеджмента качества, что позволяет поставлять продукцию в страны ЕАЭС и ЕС.

Когда компания задумалась о цифровизации бизнес-процессов, мы сосредоточились на внедрении диджитал-технологий в систему качества. На платформе ERP наши программисты разработали несколько интересных цифровых решений, которые применяются в управлении лабораториями и лабораторным оборудованием, систематизации данных контроля качества. На складе автоматизированная система позволяет отслеживать места хранения, статус сырья и материалов.

В службе качества работают порядка 100 сотрудников. Она включает отдел обеспечения качества, департамент контроля качества, отдел валидации.

Любой поступивший материал проходит входной контроль. Затем осуществляется производственный контроль, а каждую серию готовой продукции ждет выходной контроль. Однажды мы посчитали, сколько всего процедур и анализов проходит одна серия готового продукта. Выяснилось, что их более 3,5 тыс. Образно говоря, система качества — кровеносная система в организме завода. А для того, чтобы она функционировала и соответствовала требованиям времени, в нее нужно инвестировать.

Сфера интересов

— Каковы ваши планы по развитию и расширению производства? На каких целях и задачах выстраиваются приоритеты?

— С нашим производственным опытом невозможно останавливаться на достигнутом. Безусловно, мы планируем развиваться, расширять портфель. Так, среди приоритетных целей — локализация производства по полному циклу социально значимых препаратов. Речь идет об онкологических, аутоиммунных и орфанных заболеваниях.

В рамках соглашения о партнерстве и инвестиционной программы с правительством Московской области мы начали строить новое биотехнологическое предприятие, которое позволит расширить наш портфель. Инвестиции в проект составили 2 млрд руб.

Оно будет работать по полному циклу, от синтеза субстанций до производства генно-инженерных современных препаратов. В настоящий момент полностью завершена внешняя отделка здания, подведен энергомост, готовы инженерные среды. Планируем открыть новое производство в 2025 году.

— Сегодня на отраслевых площадках часто затрагивается тема лекарственной независимости России. Насколько это необходимо и возможно?

— Настолько же необходимо, насколько возможно. Но это сложный процесс, потому что локализация должна быть независимой от поставок чего бы то ни было. Во времена пандемии мы столкнулись с проблемами снабжения, как нам казалось, самых доступных комплектующих — фильтров, одноразовых систем. Помню период, когда трудно было купить даже одноразовые стерильные маски для производства. И тогда мы укрепились во мнении, что нужно искать дополнительные возможности, выбирать альтернативных поставщиков, заменять материалы на новые, обратить свой взгляд в сторону в том числе азиатского рынка.

В направлении импортозамещения мы работаем всерьез. Уже сегодня у нас есть несколько проектов, которые позволят повысить доступность терапии для пациентов с жизнеугрожащими заболеваниями.

— Вы рассказали, что одним из новых направлений для компании станет орфанное. Как известно, «Петровакс» получил регистрационное удостоверение на первый в России биоаналог препарата агалсидаза бета для лечения болезни Фабри. Какую значимость это имеет для системы здравоохранения?

— Это беспрецедентный проект, в котором локализация орфанного препарата включает синтез субстанций. Мы зарегистрировали препарат «Фабагал®» в 2023 году и продолжаем трансфер технологий полного цикла в сотрудничестве с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Также очень помогает партнерство и взаимодействие с южнокорейской компанией-разработчиком ISU Abxis.

Первые синтезированные серии субстанций мы уже получили, завершить локализацию по полному циклу и вывести российский препарат на рынок планируем к концу текущего года. Но все это было бы невозможно, если бы не накопленный опыт.

Одними из первых в России мы локализовали производство полного цикла готовой лекарственной формы 13-валентной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций «Превенар® 13». С 2014 года было поставлено на рынок более 40 млн доз вакцины, и мы продолжаем выпускать этот препарат.

Как я уже говорила, мы развиваем и онкологический портфель. Есть совместный проект с одной из ведущих китайских компаний-производителей. К концу нынешнего года мы собираемся зарегистрировать препарат с уникальными показаниями в терапии рака носоглотки, а также печени, легких, пищевода.

— Сложно обойти вниманием тему экспорта лекарств, в частности вакцин, ведь у «Петровакса» здесь накоплен большой опыт. Что сегодня происходит в компании в этом отношении?

— Совсем недавно «Петровакс» отметил 20-летний юбилей своего экспортного бизнеса. По итогам 2023 года объем наших экспортных продаж составил 1,5 млрд руб. Мы расширяем это направление деятельности, в сферу интересов развития внешнего рынка попадают страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока.

Атмосфера открытости — культурный код

— «Петровакс» — один из крупнейших работодателей Московской области. Сколько человек работает в компании? Какие перспективы открываются для молодых специалистов?

— На производственном комплексе в Подольске занято более 400 человек, а всего в компании порядка 700 сотрудников. «Петровакс» — работодатель с хорошей репутацией, и она заслуженная благодаря ряду уникальных преимуществ. Компания реализует несколько интересных программ по развитию и обучению персонала, в том числе по адаптации сотрудников.

Когда новый человек попадает на производственный комплекс, у него появляется наставник, который помогает освоиться и перейти к самостоятельной работе.

Для офисных сотрудников есть программа онбординга с куратором — Бадди — опытным коллегой, который помогает новичкам влиться в коллектив, подсказывает, отвечает на вопросы. Для молодых специалистов, которые еще не состоялись в профессиональном отношении, но очень хотят узнать на практике то, чему научились, у нас есть уникальная возможность — программа стажерства. Мы приглашаем студентов, начинающих специалистов на стажировку на несколько месяцев, и те, кто действительно понимает, что занялись любимым делом, остаются с нами.

В «Петроваксе» есть возможности горизонтального и вертикального роста. При открытии вакансии в первую очередь рассматриваются внутренние кандидаты.

Созданию корпоративной культуры способствует система ценностей, которая включает такие принципы, как открытость, проактивность, ответственность, сотрудничество. Именно микс этих четырех составляющих позволяет людям самореализоваться, достигать успехов, хороших результатов. Атмосфера открытости — культурный код компании. У нас нет жесткой иерархии и излишнего микроменеджмента. Сотрудник имеет возможность реализовывать свои идеи, достигать результата и отвечать за него, потому что ответственность — это тоже ценность.

— В свете амбициозных планов компании как вы планируете обеспечивать себя новыми кадрами?

— Поиск персонала — это всегда вопрос непростой, но благодаря нашим преимуществам удается привлекать как молодых специалистов, так и опытных, экспертных сотрудников.

Наше отличительное преимущество как работодателя — высокотехнологичное производство, возможность работать на самом современном оборудовании и участвовать в международных проектах. У нас есть уникальная экспертиза в синтезе субстанций, выпуске стерильных лекарственных форм, локализации сложных высокотехнологичных продуктов.

В «Петроваксе» есть возможности для роста и развития, при желании перехода в другие сферы деятельности. У нас хорошо выстроена система мотивации, реализуются социальные программы для сотрудников.

Сегодня мы особенно ждем биотехнологов, химиков-аналитиков, инженеров, а также всех тех, кто понимает серьезность этой работы и осознает социальную значимость своей деятельности. Не будем забывать, что от нашей деятельности может зависеть здоровье пациента. Поэтому равнодушных людей в нашей компании нет.

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