Проект «Добрые аптеки» запустят в Забайкалье до конца августа

В Забайкалье до конца августа намерены запустить проект «Добрые аптеки». В рамках него товар будут продавать со скидкой в 8% пенсионерам раз в месяц, а также многодетным семьям. Этот и еще два проекта направлены на сдерживание цен в труднодоступных селах.

Проект «Добрые аптеки» планируют запустить в Забайкалье, он будет направлен на сдерживание цен в труднодоступных населенных пунктах края. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Согласно проекту, товар в аптеках края будут продавать со скидкой в 8% для пенсионеров на весь ассортимент 10 числа каждого месяца. Такую же скидку смогут получить многодетные семьи при предъявлении удостоверения многодетной семьи или матери.

Зампред правительства пообещал губернатору Забайкальского края Александру Осипову запустить проект уже в августе текущего года.

В регионе также планируют запустить еще два проекта: «Социальная полка» и «Автолавки». В рамках первого проекта продовольственные товары в торговых сетях будут продаваться с наценкой не более 10% на специальных полках не реже двух раз в неделю. «Автолавки» подразумевают развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах Забайкальского края.

Ранее глава Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС) Павел Ястребов заявил, что проблема лекарственного обеспечения граждан в отдаленных селах не закрыта. Объемы реализации лекарств через ФАП, работающих по упрощенной схеме лицензирования, остаются ничтожно малыми, рассказал он «ФВ».

Фото: пресс-службы правительства Забайкальского края

Дина Коблова

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