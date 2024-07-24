Сбой в работе Windows из-за обновления CrowdStrike затронул крупные фармкомпании

Обновление ПО поставщика ИТ-решений CrowdStrike вызвало сбой в работе Windows, который затронул работу ряда фармкомпаний, среди них – Biogen, Amgen и GSK. Некоторые производители лекарств, такие как AstraZeneca, Eli Lilly и Novo Nordisk, не пострадали от неполадок.

Новостной портал FiercePharma собрал информацию о том, как сбой в работе Windows, вызванный обновлением программного обеспечения (ПО) компании по кибербезопасности CrowdStrike, повлиял на производителей лекарств.

Представитель Biogen рассказал, что проблема с сервисами Microsoft затронула от 5 до 10% персональных компьютеров (ПК) в компании. Отмечается: несмотря на это, предприятие продолжало вести непрерывную деятельность. В настоящее время программисты в Biogen занимаются восстановлением систем и проверяют возможные последствия возникших неполадок софта.

Компания Amgen подтвердила, что пользуется ПО CrowdStrike и по-прежнему анализирует степень ущерба от технических неполадок, восстанавливает функционирование вышедших из строя ПК.

Британский фармгигант GSK признал, что работа пострадала от обновления ПО.

В то же время AstraZeneca утверждает, что сбой сервисов Microsoft не оказал «какого-либо значительного влияния» на ее деятельность. Производитель заверил в бесперебойности поставок своей продукции.

Eli Lilly и Novo Nordisk также продолжают работать в штатном режиме, пишет портал.

Некоторые компании, среди которых Novartis, Sanofi и Genentech, сообщили, что не используют ПО CrowdStrike.

Между тем несколько медицинских учреждений, в их числе Mass General Brigham, сообщили, что технический сбой серьезно нарушил их работу, ограничив доступ к базе данных медицинских карт пациентов и их записям на прием к врачам.

19 июля 2024 года произошел масштабный сбой в работе компьютерных систем на базе Windows, затронувший различные отрасли по всему миру. Компания CrowdStrike, специализирующаяся на информационной безопасности, подтвердила, что причиной стало обновление их ПО Falcon. Microsoft сообщила, что проблема затронула около 8,5 миллионов устройств на базе Windows (менее 1% от общего числа).

Фото: rawpixel.com / freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik