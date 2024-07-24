Виктория Преснякова рассказала о причинах отказа аптек от отпуска препаратов ПКУ

СРО «Ассоциация независимых аптек» провела опрос своих членов об их отношении к отпуску препаратов предметно-количественного учета (ПКУ) из-за роста числа аптек в регионах, которые отказываются от их реализации. Это снижает доступность лекарственной группы для населения, в том числе льготных категорий, рассказала «ФВ» директор ассоциации Виктория Преснякова.

Аптеки перечислили ряд причин, по которым работа с перечнем ПКУ становится убыточной. Ответственность за отпуск по неправильно выписанному рецепту лежит только на аптеке (старый бланк, неверные реквизиты, несоответствие печатей и подписей). Если препарат не отпустить, это вызывает недовольство покупателей и жалобы на аптеку с последующими проверками.

Рецепты по-прежнему редко выписываются врачами, в то же время система МДЛП отслеживает только отпуск лекарств аптеками. Не подтвержденный рецептом отпуск даже одной упаковки грозит аптеке большим штрафом по п.1.1 ст. 14.4.2 КоАП РФ, напоминает Преснякова.